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【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品　摩通：應視內房反彈為減持機會

股市 06:45 2021/09/20

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（1）本周焦點落在周二起（21至22日）一連兩日聯儲局議息會議，主席鮑威爾周四凌晨2時召開新聞發布會，關注會否有「收水」的論述。恒指上周五升252點，收報24920點，富時指數換馬，成交增至1938億元，周一留意換馬股異動。另外，須注意恒大 （03333） 會否確定違約，據報恒大已通知銀行，將暫停支付本月21日到期的貸款利息。

即睇開市9點半重點：

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（2）恒大  （03333） 主席許家印的玩樂喜好在網上流傳。

【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」

（3）摩通指出，在政策監管下，未看到內房結構重估的故事，認為應視內房反彈為減持的機會。

【大行報告】摩通籲趁內房反彈減持　政策風險下行業難有結構重估（附最新評級及目標價）

（4）恒大周六（18日）發公告指，有6名高管提前贖回投資產品，集團高度重視，已要求該等高管將相關款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。

【恒大3333】恒大：處罰6名高管提前贖回投資產品　要求限期返還

（5）恒大債務危機殃及外資。

【恒大3333】歐資基金東方匯理資管持近2億元恒大債　資產總值較年初大跌逾九成

（6）抖音進一步加大青少年保護力度，14歲以下實名用戶每天只能使用40分鐘，而且每晚10時至翌日清晨6時無法使用。

【互聯網監管】抖音：14歲以下用戶每日限用40分鐘　晚10至朝6全面禁用

（7）第一期消費券的登記中，7成市民選擇八達通。

【電子消費券】AlipayHK 8月本地消費交易額按月升110%　陳茂波：第一期消費券有兩成人用支付寶

（8）中國燃氣  （00384）  與百度  （09888） 合作，冀數字化轉型。

【中國燃氣384】中燃與百度訂合作協議　推進數字化轉型

（9）蘋果傳正在研發兩款摺疊手機。

【AAPL】iPhone 13無驚喜？　傳蘋果正研發兩款摺疊手機

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 中國燃氣（00384） 中國恒大（03333） 指數換馬 抖音 減持 電子消費券 恒大 許家印

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