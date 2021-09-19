【加密貨幣】有神快拜 匈牙利中本聰銅像揭幕

Bitcoin創辦人一直身份神秘，以中本聰（Satoshi Nakamoto）一名傳世，無人知他/她真實身份，更遑論容貌。但最近匈利牙布達配斯揭幕了中本聰的銅像，以表揚他發明Bitcoin的貢獻。銅像由藝術家Gergely Reka及Tamas Gilly創造，

Bitcoin記者及銅像項目發起人Andras Gyorfi表示：「中本聰創造了Bitcoin，發明了區塊鏈科技，他是我們的神。」

銅像面目模糊，由黃銅包裹着，外表光滑，用以反射觀賞者的模樣，心口有Bitcoin標誌。設計目的是反映民眾的模樣，因為Bitcoin是屬於大家的，又可以有中本聰匿名的感覺。

2008年10月，當經濟危機席捲全球，人們對傳統金融體系的信任跌至谷底，中本聰便發表Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System（又稱Bitcoin白皮書）一文，發明一個獨立於全球金融體系的加密貨幣，Bitcoin便成為加密貨幣的濫觴。他/她不單是Bitcoin之父，沒有他/她，便沒有加密貨幣。但他/她一直隱姓埋名，沒有人知道他/她真正身分，相信擁有100萬個Bitcoin，以現價約4.7萬美元計算，價值470億美元。

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