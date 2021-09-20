【名家看法】騰訊股王不再？　高盛劉勁津：股王十年一變　很有機會是不同公司

隨著內地監管環境的轉變，騰訊 （00700） 市值蒸發3萬億元，甚至跌出全球市值前十排行榜，「股王」地位或不再。高盛中國首席策略分析師劉勁津接受本報專訪時指，未來10年的「股王」很有機會是不同的公司。

每當經濟增長到某個水平，就會有新的增長較快的行業出現，並反映在股價升幅、盈利增長、行業市值佔比等，是正常不過的周期。

劉勁津說，10年前的中國股王為中國石油 （00857） 、工商銀行 （01398） 、中國移動 （00941） 等。過去10年，受惠消費互聯網增長迅速，騰訊和阿里 （09988） 成為市值最大的兩間中國公司。

今日市值最大的兩間公司，依然是騰訊和阿里巴巴。未來10年會否有不同的公司？我覺得很有機會。

至於未來10年會是由甚麼行業引領？劉勁津指，從政策趨勢看，內地重點培養硬科技、新能源等產業發展，尤其是國家主席習近平力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，相信未來10年或更久，這方面仍有很多的投資機遇。

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記者：區嘉俊

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