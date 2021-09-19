【債券通】陳茂波：政府綠債計劃　擬加入人民幣計價綠債　

▲ 財政司司長陳茂波透露，正計劃在政府綠色債券計劃中，加入以人民幣計價的綠債。

債券通「北向通」啟動4年，「南向通」將於周五（25日）正式啟動。財政司司長陳茂波指，債券通「南向通」不但助內地機構投資者進行多元化資產配置，同時可以吸引更多國際機構考慮在港發債。他又透露，正計劃在政府綠色債券計劃中，加入以人民幣計價的綠債。

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陳茂波在網誌回顧互聯互通機制的發展，他提到2014年開通的滬港通，首年的交易額不足2000億元人民幣，隨後交投上升並擴闊到深港通，去年的全年交易額已超過15萬億元人民幣。

債券北向通交投4年增17倍

債券通情況也相近，債券通「北向通」2017年啟動，日均交易額由初期的15億元人民幣，逐步擴大至現在的260億元，開通4年間增加約17倍。境外機構在內地持有的在岸債券，60%通過債券通「北向通」買入，金額已增至最近約3.8萬億元人民幣，形容反映計劃獲得廣泛國際投資者支持。

他相信，「南向通」容許資金及發債體更有效配對，並以深圳市政府將在港發人民幣債，以及計劃在政府綠色債券計劃加入人民幣計價的綠債為例，顯示香港債市的豐富度和活躍度可望大增，促進市場發展。

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他續指，香港債券市場發展督導委員會已展開工作，全面檢視香港債市的「生態系統」，包括發行、買賣、清算、掛牌、託管、稅務，以至信貸評級服務等，以增加本港債券交易的透明度，提升交易效率。

財經事務及庫務局局長許正宇昨日出席電台節目時稱，相信「南向通」可吸引金融機構將債券託管、後勤支援等金融服務搬到香港。

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