【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」　國會討論債務上限問題

▲ 聯儲局本周一連兩日舉行議息會議。

本周焦點落在周二起（21至22日）舉行的聯儲局議息會議，市場關注會否宣布啟動縮減買債，或對收水計劃有新的論述。本港時間周四凌晨2時，聯儲局主席鮑威爾將在利率決議公布後召開新聞發布會。

步入9月，聯儲局繼續表態通脹只是暫時性，以穩定市場情緒。上周四公布的美國8月零售銷售意外攀升0.7%，反映經濟持續復甦，或強化聯儲局在今年前宣布縮減買債的預期。渣打銀行此前預測，聯儲局將在9月議息會議釋放縮債的信號，但不會提供細節。

另外，鮑威爾任期將於明年2月屆滿，CNBC報道稱，市場預計鮑威爾會再被提名，也有愈來愈多人認為美國總統拜登會調走負責銀行監管的副主席夸爾斯（Randal Quarles），並任命理事布雷納德（Lael Brainard），後者可能在銀行監管出重手，鮑威爾需確保聯儲局政策正確。

美國國會計劃本周討論債務上限問題， 以避免政府在10月份的最後期限之前發生債務違約。 白宮上周五警告，如果美國國會不能提高債務上限，美國經濟可能陷入衰退，並導致美國無法償還債務，「經濟增長將放緩，失業率將上升，勞動力市場可能會失去數以百萬計的工作崗位」。

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編輯：區嘉俊