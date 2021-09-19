【新股IPO】保誠發新股集資最多225億元　管理層：冀長遠可納入港股通

英國保誠 （02378） 擬以每股不高於172元發行最多1.3億新股，集資最多225億元，所集資金主要用作贖回現有高票息債務。保誠執行董事田弘諾（James Turner）表示，期望通過今次公開發售，擴大股東基礎及提高股份流通性後，將來可以獲納入恒生綜合指數成份股，並成為合資格的港股通交易股份。

發售價上限溢價約9% 管理層：有信心市場反應佳

保誠是次發行的1.3億股，相當於已發行股本5%，部並同時進行公開發售及國際配售。當中，650萬股供公開發售，根據回撥機制最多可調整至3270萬股；另約1300萬股向合資格僱員及代理優先發售。以發售價上限172元計，較上周五（17日）收市價157.8元溢價約9%。

田弘諾稱，相關價格只是上限，將於下周六（25日）前後釐定最終公開發售價及配售價。他又有信心，隨著集團現時完全專注在亞洲及非洲的增長機遇，未來業務增長潛力豐厚，有信心投資者反應熱切。

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被問到以目前估值，為何不考慮籌集更多資金。田弘諾解釋，今次發行新股容許公司取得更大的財務彈性，助集團將槓桿比率由目前的約30%降到20%至25%，而且業務本身能夠產生強勁的現金流，相信已足以達到合適的資本水平。

保誠：目標2025年將客戶基礎擴至5000萬

保誠日前（13日）宣布完成分拆美國業務Jackson Financial Inc.。集團執行總裁Mike Wells形容，現時完全專注於亞洲及非洲長期結構性增長機遇，同時目標2025年可以將亞洲及非洲的客戶基礎擴至5000萬。目前，保誠共有超過1700萬名壽險客戶。

保誠已委任花旗、高盛、中信里昂及滙豐為今次發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。美銀證券、瑞信、瑞銀及大華繼顯亦擔任聯席賬簿管理人。股份發售預期將於10月4日完成，而新股份亦預期將於同日開始買賣。

中港仍未恢復通關，冰封內地旅客來港投保需求。執行總裁（保險業務）吳立賢指，對香港壽險市場仍然非常樂觀，不但高資產值客戶及退休儲備需求增加，而帶動可扣稅延期年金產品銷情，若中港重新通關更可釋放內地訪港旅客的需求。

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此外，保誠早前在港裁減約200名後勤人員。田弘諾回應時僅稱，有關決定是策略性的人手分配計劃，以確保營運及業務效益，未有回應未來的人手分配。

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