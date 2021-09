【英國王室】紀錄片揭菲臘愛燒烤 獲哈里讚是好聆聽者

英國菲臘親王離世後,近日的一套紀錄片披露他更多生前解為人知的事情。英國廣播公司即將播映的紀錄片請來名位王室成員,一同懷緬與菲臘相處的時光,當中不少人提及燒烤。與王室鬧僵的哈里王子亦有露面,大讚爺爺是好的聆聽者。

周三(22日)播出的菲臘親王(Prince Philip)紀錄片中,多位受訪王室成員稱菲臘愛好燒烤,亦喜歡收看煮食節目,最喜愛的主持人是組合Hairy Bikers。一眾王室成員亦在片中懷緬菲臘。

早前連番批評王室的哈里王子(Prince Harry)亦有在紀錄片中亮相,當中提及他派駐阿富汗前後,菲臘與自己之間的交流。哈里指當出發去阿富汗時,菲臘只簡單鼓勵一句,

「確保你活著回來。」(Make sure you come back alive.)