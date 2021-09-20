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【英國王室】紀錄片揭菲臘愛燒烤 獲哈里讚是好聆聽者

環球社會熱點 08:05 2021/09/20

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紀錄片原是為祝賀菲臘百歲壽辰拍攝。

英國菲臘親王離世後，近日的一套紀錄片披露他更多生前解為人知的事情。英國廣播公司即將播映的紀錄片請來名位王室成員，一同懷緬與菲臘相處的時光，當中不少人提及燒烤。與王室鬧僵的哈里王子亦有露面，大讚爺爺是好的聆聽者。

【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍 【下一頁】

周三（22日）播出的菲臘親王（Prince Philip）紀錄片中，多位受訪王室成員稱菲臘愛好燒烤，亦喜歡收看煮食節目，最喜愛的主持人是組合Hairy Bikers。一眾王室成員亦在片中懷緬菲臘。

早前連番批評王室的哈里王子（Prince Harry）亦有在紀錄片中亮相，當中提及他派駐阿富汗前後，菲臘與自己之間的交流。哈里指當出發去阿富汗時，菲臘只簡單鼓勵一句，

「確保你活著回來。」（Make sure you come back alive.）

哈里梅根榮登時代雜誌封面 入圍全球百大影響力人物 【下一頁】

從阿富汗歸來後，菲臘亦不執意與哈里有深入交流，反而是簡單問候。哈里大讚菲臘是一位良好的聆聽者，能夠使人安心發表感受，同時亦不會過分探究。

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紀錄片原本是為紀錄菲臘百歲生日而製作，但他最終在今年4月離開人世。英女王未有接受訪問，但兩人的4名子女及成年孫兒均有受訪。

責任編輯：吳漢培

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