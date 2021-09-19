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【輝瑞疫苗】傳美國額外訂5億劑 損贈窮國打針

環球社會熱點 20:37 2021/09/19

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世衛一直批評富有國家過分囤積新冠肺炎疫苗及接種疫苗加強劑，剥削貧窮國家民眾接種機會。據悉美國正與輝瑞藥廠洽購，額外加訂5億劑新冠疫苗捐贈窮國，使美國承諾捐出的新冠疫苗數量達11.5億劑，佔全球需求的十分一。

世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現 【下一頁】

美媒引述消息人士指，美國政府將於未來數天、聯合國舉行全球新冠疫情峰會之際公布一項協議，增加捐贈的疫苗劑量。有指美國目前正向輝瑞藥廠洽商，額外加購5億劑新冠疫苗。據悉，拜登（Joe Biden）屆時會在會議上呼籲其他國家，專注向倚賴疫苗捐贈的窮國提供新冠疫苗。

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）表示，美國將投入更多努力，帶頭協助其他有需要國家接種新冤疫苗，同時透露協助窮國接種疫苗將是聯合國會議上的重要議題。

美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤 【下一頁】

另一方面，美國繼續為民眾接種新冠疫苗加強劑，食品及藥物管理局（FDA）的獨立專家小組建議，為65歲或以上及高風險群體接種疫苗加強劑，FDA將於未來幾天內決定是否批准為相關年齡組別人士接種加強劑。

責任編輯：郭麗明

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