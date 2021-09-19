【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作

美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關係AUKUS，為國際社會投下震撼彈。有英媒報稱，英國早於半年前已開始與美國及澳洲商討合作，政府內部亦對此消息保密到家，由此至終只有10知曉事件。

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英國《泰晤士報》引述國防部消息人士，聲稱美英澳三國的安全夥伴關係成立過程猶如諜報小說。據悉，澳洲憂慮5年前向法國購買的潛艇不足應對中國，遂購入更快速及隱蔽更好的核動力潛艇，並早在3月已開始接觸英方，透露合作意願。

英國政府其時將3國合作命名為「無鉤關係」（Operation Hookless），限定只有10人知情，包括首相約翰遜（Boris Johnson）﹑前外相藍韜文（Dominic Raab）﹑國防大臣華禮仕（Ben Wallace）﹑國家安全專員洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove）及第一海務大臣拉達金（Tony Radakin）。據悉，所有知情人士必須簽署文件，承諾不會走漏風聲。

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有指，澳洲先與英國聯繫，再由英國與美國方面接洽有關事宜。美國因為合作涉及核子技術等敏感項目，因此需要更長時間獲得批准及協調。據悉，3國正是在6月於英國舉行的七國集團（G7）峰會時，敲定合作細節。其時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦是峰會參與者之一。

澳洲最終取消與法國的470億英鎊潛艇購買協議，轉為首次購買美國的核動力潛水艇。法國政府為此大感憤怒，先後召回駐美國及澳洲法國大使，並批評英國的舉動屬投機主義行為。

責任編輯：吳漢培

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