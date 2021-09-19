  • 29°C
香港時間 : 2021919日 (日) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作

環球社會熱點 19:05 2021/09/19

分享：

美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關係AUKUS，為國際社會投下震撼彈。有英媒報稱，英國早於半年前已開始與美國及澳洲商討合作，政府內部亦對此消息保密到家，由此至終只有10知曉事件。

拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片） 【下一頁】

英國《泰晤士報》引述國防部消息人士，聲稱美英澳三國的安全夥伴關係成立過程猶如諜報小說。據悉，澳洲憂慮5年前向法國購買的潛艇不足應對中國，遂購入更快速及隱蔽更好的核動力潛艇，並早在3月已開始接觸英方，透露合作意願。

英國政府其時將3國合作命名為「無鉤關係」（Operation Hookless），限定只有10人知情，包括首相約翰遜（Boris Johnson）﹑前外相藍韜文（Dominic Raab）﹑國防大臣華禮仕（Ben Wallace）﹑國家安全專員洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove）及第一海務大臣拉達金（Tony Radakin）。據悉，所有知情人士必須簽署文件，承諾不會走漏風聲。

法國召回大使 不滿美澳共建核潛艇 【下一頁】

有指，澳洲先與英國聯繫，再由英國與美國方面接洽有關事宜。美國因為合作涉及核子技術等敏感項目，因此需要更長時間獲得批准及協調。據悉，3國正是在6月於英國舉行的七國集團（G7）峰會時，敲定合作細節。其時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦是峰會參與者之一。

澳洲最終取消與法國的470億英鎊潛艇購買協議，轉為首次購買美國的核動力潛水艇。法國政府為此大感憤怒，先後召回駐美國及澳洲法國大使，並批評英國的舉動屬投機主義行為。

責任編輯：吳漢培

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後
今日
加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現
今日
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現
中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民
今日
中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民
美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫
今日
美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫
美日印澳領袖傳同意 建構半導體穩定供應鏈
今日
美日印澳領袖傳同意 建構半導體穩定供應鏈

你可能感興趣

加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後
今日 18:31
加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現
今日 17:45
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現
中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民
今日 19:21
中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民
外交 國防 英國 澳洲 美國 潛艇 法國 中國

上一篇文章

中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新加坡確診再創16個月高 小學改上網課
新加坡確診再創16個月高 小學改上網課
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間19:00）