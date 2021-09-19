【中國燃氣384】中燃與百度訂合作協議　推進數字化轉型

中國燃氣 （00384） 公布，與百度 （09888） 旗下北京百度網訊科技訂立戰略合作協議，在智慧城市建設與運營、數字資產利用及數字化轉型、光伏綠電與氫能利用等新能源業務的數字化，在智能雲、地圖、人工智能、智能客服與營銷，雙碳戰略、金融科技產品開發等方面開展全面合作。

據協議，百度將與中國燃氣組成「中國燃氣數字化技術委員會」，引領行業數字化建設。另外，推進公司數字化轉型，建設智能化數據應用體系和數字資產，並通過數字化及數字化產品實現增收。

雙方在智慧城市和工業互聯網解決方案中，引入百度和公司新能源板塊有關的光伏綠電、 建築綠電、智能配電網 、售電交易、 智能電力運維 、智能儲能、綠 色交通 、氫能應用等業務模塊， 形成超越以往信息化系 統集成模式的解決方案 ，充分發掘人工智能的價值，促進公司固有核心業務的增長。

協議又提及，要拓展生態夥伴，打通「家」、「車」、「路」、「園」業務循環，及探索雙碳業務，卡位國家標準與關鍵節點。

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編輯：區嘉俊