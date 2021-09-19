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【互聯網監管】抖音：14歲以下用戶每日限用40分鐘　晚10至朝6全面禁用

股市 18:17 2021/09/19

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字節跳動旗下、內地影片分享平台抖音宣布，為進一步加大青少年保護力度，14歲以下實名用戶已全部進入青少年模式，每天只能使用40分鐘，而且每晚10時至翌日清晨6時無法使用。

抖音在微信發表公告表示，14歲以下新註冊用戶也將直接進入青少年模式，進入青少年模式後無法退出。如果是14歲以下還沒有實名認證的用戶，抖音建議家長幫子女完成認證，或在彈窗時主動開啟青少年模式。

抖音指，正不斷優化青少年模式的功能，今年以來上線了發現頻道、合集、訂閱等功能，希望青少年朋友能有更好的使用體驗，能「喜歡上青少年模式」。公告尾段又指：「是的，我們對青少年的使用更嚴格了，同時，我們也會更努力提供優質內容，讓青少年在抖音學知識、看世界。」

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編輯：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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