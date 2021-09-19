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加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後

環球社會熱點 18:31 2021/09/19

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加拿大將於周一（20日）舉行國會大選，選出338名下議院議員。加拿大左翼新民主黨及民粹主義的加拿大人民黨近日聲勢急漲，總理杜魯多及其保守黨對手選前呼籲支持者踴躍投票，避免分薄票源，讓其他競爭對手乘勢崛起。

杜魯多宣布提前大選 力爭民意推復甦政策 【下一頁】

杜魯多（Justin Trudeau） 提早兩年舉行國會選舉，希望其自由黨能奪得大多數議席，推行屬意的疫後恢復政策，但當地民眾質疑杜魯多於新冠肺炎疫情下舉行大選的必要性。

據當地民意調查顯示，杜魯多所屬的自由黨支持度稍稍落後保守黨，兩黨支持度分別為32%及33%，保守黨支持度領先1個百分點，即使提前大選，自由黨或未能成為多數黨。而新民主黨（NDP）支持度為19%，加拿大人民黨（PPC）支持度6%。

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 【下一頁】

民意調查顯示，NDP很有可能在安大略省贏得席位，因此杜魯多在最後階段主力在安大略省拉票，希望削減NDP取得議席的機會。杜魯多表示，不管NDP政綱如何，現在仍是保守黨及自由黨政府之間的選擇

保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole） 上周六（18日）亦現身擁有眾多議席的多倫多地區，並呼籲支持者踴躍投票，阻止增加NDP及PPC的勝算。歐圖爾強調，若選民投票給杜魯多，只會讓所有事變得更差，強調投票予保守黨是最好選擇。

責任編輯：郭麗明

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