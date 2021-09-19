【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現

全球新冠肺炎疫苗供應持續不足，大批非洲國家仍未開始大規模接種。世界衛生組織非洲總幹事再次呼籲，應提升非洲的接種率，避免出現可能具備對抗現有疫苗的變種病毒，促請發達國家提供協助。

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世衛非洲總幹事Matshidiso Moeti在上周的新聞發布會上警告，現時疫苗不公及運輸進度滯後將可能導致非洲部份低接種率地區成為新冠病毒溫床，甚至可能產生抗疫苗的變種病毒，使全球疫情回到起點。

Matshidiso Moeti亦指出，疫苗的出口禁制及囤積累及非洲的供應，若果發達國家不在疫苗事宜上提供足夠幫忙，非洲將難以達成接種目標。富國與貧困國家的疫苗數量差距至今仍然巨大，Moeti呼籲疫苗生產是時候開放技術，協助保護風險最高的族群。

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世衛估計，非洲今年只會收到4.7億劑疫苗，僅足夠非洲大陸17%人口接種，遠低於原來目標的40%。若要今年內達成接種目標，非洲將需要額外4.7億劑疫苗。

非洲國家於9月經新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）獲得9,500萬劑疫苗，為疫情大流行以來最多。但最新一批疫苗亦只足夠約5,000萬人接種，約非洲大陸的3.6%人口。

責任編輯：吳漢培

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