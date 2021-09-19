中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民

美軍早前曾以無人機空襲喀布爾，聲稱撃中恐怖份子車輛，但事後改口承認誤炸平民，死者全屬阿富汗民眾。據悉，美國中央情報局（CIA） 事前曾發出緊急警告，指空襲範圍可能有平民，包括有兒童在目標汽車內，但最終未能阻止悲劇發生。

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，消息人士指空襲行動舉行在即前，CIA曾發出緊急警告，指空襲範圍可能有平民，甚至有兒童在目標汽車內。但最終空襲繼續，並造成10人死亡，包括7名兒童。

美軍早前堅稱，空襲成功打擊恐怖份子，並承認有平民在空襲中喪生。然而，美國媒體連番追查及報道後，美軍終在上周五（17日）承認，當日的行動是一個錯誤。美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）形容是悲慘錯誤（tragic mistake），他會負上全責，並真誠道歉。

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目前並不清楚美軍在發動空襲前，是否有通知情報部門。在部分情況下，美軍行動前會要求情報部門出動無人機，監察及蒐集更多情報，國防部亦會實事接獲情報。不過，行動最終決定權仍然落在現場指揮官手上，指揮官可在不知會上級命令情況下，同意展開行動。

空襲行動原定針對極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）旗下ISIS-K的恐怖份子，但空襲中身亡的卻是一個美國非牟利組織的阿富汗員工及其多名家族成員。

責任編輯：郭麗明

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