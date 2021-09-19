  • 31°C
香港時間 : 2021919日 (日) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫

環球社會熱點 15:51 2021/09/19

分享：

大橋下擠滿非法移民。

美國邊境移民問題困擾多時，近日多個政府部門採取行動。國土安全部表示，上周已將多名位處德州的非法移民，轉移至其他移民過程處理中心，減輕當地的負擔。海關及邊境保護局亦計劃加派人手到德州，協助遷移非法移民。

美國最高法院駁回申請 拜登需重啟前朝移民政策 【下一頁】

國土安全部（DHS）上周六（18日）指出，上周五（17日）已從德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio），轉移2,000多名海地及其他國家移民至不同的移民過程處理中心。DHS表示，未來會繼續轉移移民，確保及時按照美國法律及政策處理和遣返非法移民。

DHS另外表示，已準備在未來3日增加前往海地及其他地點的航班，並與部份國家如智利及巴西商討，接收被送出美國國境的非法移民。據悉，美國海關及邊境保護局亦計劃加派400人前往德州，協助處理及轉移非法移民。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

難民湧入迫爆美國 闖關人數15年新高 【下一頁】

美國與墨西哥邊境早已充斥大量有意前往美國的非法移民，近日愈來愈多聚集在德爾里奧，不少人是生活在連接兩國邊境的一座大橋下，為拜登政府形成人道問題及政治挑戰，因此促使多個政府部門出手處理。

德爾里奧市長洛薩諾（Bruno Lozano）表示，估計現時約有逾1.4萬非法移民居住在橋下。有現場照片顯示，大橋底部充斥非法移民，生活環境惡劣。

責任編輯：吳漢培

相關文章

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡
2021/09/18
美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡
半導體供應持續緊張 全球小型車年內料減產500萬輛
2021/09/17
半導體供應持續緊張 全球小型車年內料減產500萬輛
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
2021/09/17
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
拜爾斯控訴FBI拖延性侵案調查 淚灑聽證會
2021/09/16
拜爾斯控訴FBI拖延性侵案調查 淚灑聽證會
美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤
2021/09/16
美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤

你可能感興趣

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡
13:22 2021/09/18
美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡
半導體供應持續緊張 全球小型車年內料減產500萬輛
15:55 2021/09/17
半導體供應持續緊張 全球小型車年內料減產500萬輛
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
12:35 2021/09/17
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
移民 政治 美國 海地 德克薩斯 墨西哥 拜登

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間16:00）

下一篇文章

SpaceX全平民太空船安全返航 佛州海面降落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間16:00）
新加坡確診再創16個月高 小學改上網課
新加坡確診再創16個月高 小學改上網課
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首