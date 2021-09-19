美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫

▲ 大橋下擠滿非法移民。

美國邊境移民問題困擾多時，近日多個政府部門採取行動。國土安全部表示，上周已將多名位處德州的非法移民，轉移至其他移民過程處理中心，減輕當地的負擔。海關及邊境保護局亦計劃加派人手到德州，協助遷移非法移民。

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國土安全部（DHS）上周六（18日）指出，上周五（17日）已從德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio），轉移2,000多名海地及其他國家移民至不同的移民過程處理中心。DHS表示，未來會繼續轉移移民，確保及時按照美國法律及政策處理和遣返非法移民。

DHS另外表示，已準備在未來3日增加前往海地及其他地點的航班，並與部份國家如智利及巴西商討，接收被送出美國國境的非法移民。據悉，美國海關及邊境保護局亦計劃加派400人前往德州，協助處理及轉移非法移民。

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美國與墨西哥邊境早已充斥大量有意前往美國的非法移民，近日愈來愈多聚集在德爾里奧，不少人是生活在連接兩國邊境的一座大橋下，為拜登政府形成人道問題及政治挑戰，因此促使多個政府部門出手處理。

德爾里奧市長洛薩諾（Bruno Lozano）表示，估計現時約有逾1.4萬非法移民居住在橋下。有現場照片顯示，大橋底部充斥非法移民，生活環境惡劣。

責任編輯：吳漢培