美日印澳領袖傳同意 建構半導體穩定供應鏈

新冠肺炎疫情使不少國家實施封城措施，影響全球半導體供應。美國總統拜登將於本周舉辦美國、日本、印度及澳州的四方安全對話（Quad）的首次面對面峰會，日經新聞引述聯合聲明草案內容指，4國領袖同意建立半導體穩定供應鏈。

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美國總統拜登（Joe Biden）本周將在華盛頓主持與日本、印度及澳州的四方安全對話峰會，尋求加強4國合作。日經新聞上周六（18日）引述聯合聲明草案內容，指多元化及安全的技術供應鏈對與會4國的國家利益至關重要，為技術發展設定共同原則， 同意在尊重人權及民主價值基礎下發展科技。

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草案內容亦指，4國領袖同意採取措施，在目前半導體供應鏈上查找不足及弱點，共同建立強大的半導體供應鏈。雖然草案未有點名提及中國，但分析認為4國領導人此舉為防止中國利用半導體技術，擴散全球影響力。

此外，草案提及非法轉移或竊取技術會破壞全球科技發展的根基，亦是全球需面對的共同挑戰，應積極尋求解決。

責任編輯：郭麗明

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