SpaceX全平民太空船安全返航 佛州海面降落

▲ 太空船安全返航。

美國Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX早前成功發射由全部平民組成的載人太空船升空，經過3日太空之旅後，太空船安全返航重回地面，於美國佛羅里達州對出海面降落。

SpaceX全平民太空船升空成功 展開3日太空之旅 【下一頁】

在高於國際太空站的軌跡﹑以每小時超過1.7萬英里圍繞地球航行3日後，太空船利用大氣層作緩衝，成功安全返回地面。搭載4人的「龍飛船（Crew Dragon）」最終在佛羅里達州對出海面降落，再由直昇機接送4人回到佛州。

今次為史上首次全平民兼無太空人同行的太空之旅，旅客之一的電商企業 Shift4 Payments 創辦人艾薩克曼（Jared Isaacman）在直播中表示，非常感謝SpaceX，這次太空之旅相當出色，其餘3人亦有微笑及揮手致意。

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SpaceX將發射載人太空船 全平民機組人員 【下一頁】

美國太空總署（NASA）人員表示，連同今次的成功，加上此前兩次搭載太空人的飛行及安全返航，龍飛船或是現時最安全的太空船。

不過，SpaceX的航行任務管理總監里德（Benji Reed）指出，本次航行從技術層面而言並非完美，在廢棄物處理系統出現小問題，幸好機上4位人員未受影響，對航行感到非常開心。

責任編輯：吳漢培

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