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【反壟斷】Google遭南韓政府罰款13億港元 被指壟斷市場阻礙競爭對手發展

環球政經 14:29 2021/09/19

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南韓監管機構公正交易委員會（KFTC）近日表示，Google濫用市場主導地位，壟斷市場，故此當局向Google作出 1.77 億美元（約港幣 13 億元）的罰款，稱其阻礙其他使用 Android 作業系統的競爭對手的發展。

【飛上太空】SpaceX「堅韌號」平民太空之旅結束 一行安全返回地球：【下一頁

當局指，Google一直要求和Samsung、LG 等科技公司簽訂「反片段化協議」（AFA），不允許廠家自己開發、安裝 Android 分支系統，以防止生產商創構造個人化的Android修改版本（Android forks）。因此，當局現時禁止Google和生產商簽署 AFA 協議，並要求修改現有合約，亦禁止 Google未來再向商家提出簽署協議的要求。

【TikTok】抖音：14歲以下實名用戶每日限時40分鐘使用：【下一頁

而Google亦就事件發表聲明，稱 Android的適配計畫能有助加速創新並改善了用戶體驗，對於包括南韓廠商在內的許多公司都是有益的，「他們的決定忽視了這些益處，這將破壞消費者一直以來享受到的優越體驗，Google已決定提出上訴。」

 

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責任編輯：潘曉豐

Google 反壟斷 南韓 LG 香港 作業系統 Samsung Android

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