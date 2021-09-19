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【本港疫情】聶德權：港大醫學院將研究12歲以下小童接種科興疫苗

理財智慧 14:05 2021/09/19

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公務員事務局局長聶德權在Facebook專頁貼文指，由香港大學醫學院組成醫護團隊，包括疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及團隊，將負責為12歲以下小童接種科興疫苗的研究。

他引述劉宇隆表示，很多家長反映12歲以下小童沒有疫苗可接種，部分想選擇接種科興，而部份國家及內地已開展小童接種安排，認為香港應開展相關的研究準備。

【打疫苗有獎抽】國泰送出25,000張來回機票 航點涵蓋倫敦、巴黎等50多個目的地 10月30日截止登記：【下一頁

由港大醫學院組成醫護團隊為市民接種新冠疫苗外，亦邀請市民參與疫苗研究，包括青少年疫苗研究、mRNA和滅活的新冠疫苗的混合組合前瞻性群組研究。

他於周六（18日）到鴨脷洲體育館疫苗接種中心了解運作情況，中心將營運至本月27日。

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 聶德權 公務員事務局 香港大學 Facebook

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