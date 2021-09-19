  • 31°C
香港時間 : 2021919日 (日) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋賞燈】人潮過多令居民感困擾 主辦方：大澳水鄉花燈節不會於中秋正日及追月夜亮燈

理財智慧 13:52 2021/09/19

分享：

「大澳水鄉花燈節」於9月11日起正式舉行，為期約一個月時間，過去數周已吸引不少港人到訪，而昨日（18日）為中秋節前的周末，由於人流過多，主辦方於昨晚約7時發出呼籲「敬請尚未到大澳的朋友們今晚不要出發入嚟賞燈」，並會召開緊急會議討論如何控制人流，以免影響居民日常生活。

主辦團體「大澳非茂里」今日（19日）凌晨在Facebook專頁公布，由於賞燈市民過多，而疏導人流工作未如理想，對大澳居民的日常活動造成影響。團體經經初步商討後決定，本周二（21日）中秋節及翌日（22日）的「追月」夜將不會亮燈，而下周一、二（27日及28日）也暫停亮燈。

【9月好去處】大澳舉辦花燈節 多達2500個手繪花燈 於9月每晚6時半亮燈：【下一頁

發言人又指，現時正積極與各方配合的負責人商討更好更有效的疏導方案，希望往後在安全及不影響居民的大前提下繼續花燈的亮燈時間及位置。

他又提醒各位前往大澳觀賞花燈的人士做好本分，遵守現場所有的即時安排，賞花燈之餘請顧及其他人及大澳居民的感受，得以令活動繼續進行。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

 

經濟 香港 大澳 賞花 中秋節

上一篇文章

【本港疫情】聶德權：港大醫學院將研究12歲以下小童接種科興疫苗

下一篇文章

【飛上太空】SpaceX「堅韌號」平民太空之旅結束 一行安全返回地球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受
【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格