【中秋賞燈】人潮過多令居民感困擾 主辦方：大澳水鄉花燈節不會於中秋正日及追月夜亮燈

「大澳水鄉花燈節」於9月11日起正式舉行，為期約一個月時間，過去數周已吸引不少港人到訪，而昨日（18日）為中秋節前的周末，由於人流過多，主辦方於昨晚約7時發出呼籲「敬請尚未到大澳的朋友們今晚不要出發入嚟賞燈」，並會召開緊急會議討論如何控制人流，以免影響居民日常生活。

主辦團體「大澳非茂里」今日（19日）凌晨在Facebook專頁公布，由於賞燈市民過多，而疏導人流工作未如理想，對大澳居民的日常活動造成影響。團體經經初步商討後決定，本周二（21日）中秋節及翌日（22日）的「追月」夜將不會亮燈，而下周一、二（27日及28日）也暫停亮燈。

【9月好去處】大澳舉辦花燈節 多達2500個手繪花燈 於9月每晚6時半亮燈：【下一頁】

發言人又指，現時正積極與各方配合的負責人商討更好更有效的疏導方案，希望往後在安全及不影響居民的大前提下繼續花燈的亮燈時間及位置。

他又提醒各位前往大澳觀賞花燈的人士做好本分，遵守現場所有的即時安排，賞花燈之餘請顧及其他人及大澳居民的感受，得以令活動繼續進行。

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責任編輯：潘曉豐