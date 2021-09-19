【飛上太空】SpaceX「堅韌號」平民太空之旅結束 一行安全返回地球

美國太空探索技術公司SpaceX飛船「堅韌號」(Resilience)，在本港時間早上約7時穿過大氣層返回地球，安全降落於佛羅里達州對開的大西洋海域，結束為期3日的平民太空之旅，亦是首次沒有專業太空人參與的飛行任務。

「堅韌」號載着4名乘客升空，圍繞地球飛行3日，他們日前經由搭載龍飛船「堅韌」號的獵鷹9號火箭，在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，飛船在距離地面575公里，較國際太空站要高的軌道飛行，每日環繞地球飛行超過15次。

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責任編輯：潘曉豐