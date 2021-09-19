【TikTok】抖音：14歲以下實名用戶每日限時40分鐘使用

內地影片分享平台抖音宣布，為進一步加強針對青少年的保護，現時14歲以下實名用戶已自動列入青年少模式，並限時每日只有40分鐘使用，同時在每晚10時至翌日清晨6日時期間亦無法使用。

抖音透過微信發表公告指，一旦用戶進入青少模式後，便無法退出，而14歲以下的新用戶亦會自動列入相關模式；另外，公司呼籲14歲以下還沒有實名認證的用戶主動開啟青少年模式，並建議家長幫助子女完成認證。

針對青少年使用安全，對14至18歲實名用戶，抖音上線互相關注才能發送私訊等保護措施；而通過保護工具、客服專線等舉措，抖音建立覆蓋時長管理、內容過濾、隱私保護、消費保護、投訴處理等方面的未成年人保護機制。

此做法響應內地當局8月底的通知，現時為防止青少年沉迷網絡遊戲，所有網遊供應商只能在周末或假期的晚上8至9時期間，向未成年人提供1小時服務。

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責任編輯：潘曉豐