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【司長網誌】港府預留20億推行街市現代化計劃 陳肇始：天水圍新街市將於2027年上半年竣工

理財智慧 12:48 2021/09/19

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食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）撰寫網誌，談及港府一直致力推動公眾街市建設的進展，現時有7個處於不同規劃階段的新街市項目，分別包括在天水圍、東涌市中心、將軍澳、古洞北新發展區、東涌新市鎮擴展區和洪水橋新發展區興建新公眾街市，以及在東涌市中心設立臨時街市。

她提及天水圍臨時街市時，指在2020年12月啟用並試行全新管理模式，包括訂定推廣和發展街市的策略、與持份者聯繫和溝通、就街市內的行業組合提供意見等；同時，其服務承辦商已為街市設立網上社交媒體專頁，每日上載街市優惠貨品的資訊，亦在街市出入口向顧客提供有關信息，吸引了天水圍居民前往購物。現時街市每天人流暢旺，由開業至今平均每日人流近1萬人次。

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她又指，行政長官在2018年施政報告宣布，於天水圍港鐵站對出的天福路路段興建新公眾街市；並其後已就項目及其初步設計概念諮詢元朗區議會，目前正就工程合約進行招標，目標是於2022年向立法會申請撥款，2027年上半年竣工。

而首個全面翻新項目的香港仔街市，已在今年8月展開前期預備，並會在11月起全面關閉街市以進行工程，預計2022年內完成，其建設費用估計約為2.54億元，已獲立法會財務委員會批准。

 

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責任編輯：潘曉豐

街市 經濟 香港 天水圍 陳肇始 食物及衞生局

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