【司長網誌】港府擬綠色債券計劃加入人民幣計算 陳茂波：委員會將檢視本港債券市場的「生態系統」

財政司司長陳茂波今日（19日）發表網誌，指市場期待已久的債券通「南向通」將在本周正式開通，讓內地的機構投資者將可透過南向通，在本港債市進行多元化資產配置。

他提及到，深圳市政府將到本港發行人民幣債券，是首次有內地的地方政府到本港發債；特區政府亦計劃在政府綠色債券計劃中，加入以人民幣計價的綠債。

他又指出，由他擔任主席的香港債券市場發展督導委員會已展開工作，以全面檢視本港債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，以增加本港債券交易的透明度，提升交易效率。

他認為，不論今次的債券通「南向通」，或近期推出的「粵港澳大灣區跨境理財通」，均旨為人民幣的跨境使用提供了巨大的有利條件；並指適度開放內地的資本帳，能豐富人民幣在港可投資的產品，為人民幣境外使用提供更多向度和更活躍的環境；同時，這能吸引更多境外人民幣在本港匯聚和投資，進一步擴大在港的人民幣資金池，鞏固香港作為全球最大人民幣離岸業務中心的地位，也有利國家穩步審慎推進人民幣國際化。

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責任編輯：潘曉豐