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【疫後新常態】大部分人想繼續在家工作

環球政經 10:31 2021/09/19

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早前因疫情影響，大部分公司都實施在家工作（Work From Home), 相信大部分打工仔對呢類政策都表示歡迎，既可省掉冗長的交通時間，享受完早餐再工作都未遲，新工作模式對員工來說看似十分方便，但如果而家叫你取消WFH，你又願唔願意？

早前英國廣播公司（BBC）就透過YouGov 訪問1,684位員工及530位職場管理層，希望得知他們對在家工作的看法。有七成人表示人們以後都不會恢復疫情前的出勤率，可見WFH多受歡迎。大部分老闆對此當然有意見，例如早前投資銀行高盛CEO David Solomon就不同意WFH會成為新常態，還指是「不合常規」。

專家認為可以參考「混合工作模式」（Hybrid Work Model)。員工每周只需上班二到三天，處理必要在辦公室完成的工作，其餘時間可以在家工作，回到辦公室時員工可以不必孤軍作戰，又可增加與同事的聯繫，而在家工作時又可讓員工享受多點自由，說不定這樣的工作效率會更高。例如像科網公司巨頭微軟（Microsoft）之前就發出內部通告，當有部門主管同批准，員工就可長期在家工作。微軟更發布工作趨勢指數報告（Work Trend Index），指在家工作後員工對微軟的歸屬感創新高。連Facebook 創辦人 朱克伯格（Mark Zuckerberg）都預計5到10年內會愈來愈多員工選擇在家工作。究竟疫情會否永久改變大家的以後辦工模式？就要繼續觀察大老闆們的取態吧！

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撰文 : 龍瑞成

疫情 在家工作 投資銀行

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