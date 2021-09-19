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【財務自由】英22歲青年擁兩物業 望30歲提早退休

股樓投資 10:26 2021/09/19

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上車難是全世界的問題，年青人畢業數年，要買樓置業，除非專業人士，或者家人幫助外，做到的能有多人？但英國一名22歲青年，於數年前，在他19歲的時候，已經自資買樓做業主。最近表示，要在30歲前退休，並認為其他人「無藉口（No Excuse）」，不能達到目標。
Josh Parrott早於數年前，在曼徹斯特市附近的斯托克波特（Stockport）置業，資金來自儲蓄，沒有家人幫助。他高中畢業後，便兼職地產經紀，並在家人的開鎖公司作清潔工。2018年大學畢業後便成為全職地產經紀，年收入1.4萬英鎊（約15萬港元），他將大部分收入儲起，同時每月給予120鎊（約1,280港元）家用，每年養車費用2,000英鎊（約2.1萬港元）。
與其他同齡人士不同，他大幅減少到酒吧消遣，近乎不增添新衣。甚至被友人形容他生活沉悶。
成功儲到1.1萬英鎊後（約12萬港元），他在2019年6月，便按揭買下Stockport一間獨立屋，價值11.5萬英鎊（約123萬港元）。其後樓價升值，漲至14萬英鎊（約150萬港元），便將之出租，租金足夠支付供款有餘。工作數年後，Josh Parrott年收入增至3萬英鎊（約32萬港元）。他繼續儲蓄，直至2020年，儲到1.5萬鎊（約16萬港元），便在曼徹斯特市買入一間價值14萬英鎊（約150萬港元）的獨立屋。
他花費2萬英鎊（約21萬港元）裝修第二間屋，因他親力親為，因而省下大筆裝修費用，但成功提升房屋價值至20萬英鎊（約214萬港元）。

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他年謹22歲，沒有家庭資助下便手握兩幢物業，所以他認為時下年輕人「無藉口（No Excuse），不能自置居所。他目標在30歲前擁有10間物業，1間自住，9間出租，就可以財務自由、提早退休。

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撰文 : 龍瑞成

財務自由 物業 儲蓄 退休 買入 英國 兼職 全職 曼徹斯特

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