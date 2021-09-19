【環境問題】How Dare you! 六成年輕人極擔心氣候危機

英國巴斯大學（Bath University）早前聯同5間大學在10個國家中，訪問1萬個16-25歲的青少年，結果顯示近六成年輕人對氣候危機表示極擔心。另外有高達4成5人認為氣候正影響他們的生活。

是次調查的學者Caroline Hickman接受BBC訪問時表示，報告反映的不只是年輕人對氣候危機的憂慮不只因為環境遭破壞，而政府在氣候危險的消極態度更令他們有被背叛的感覺。

早前有研究指出，在2050年，海平面上升會淹沒世界一些沿海城市，如越南南部和伊拉克巴士拉，造成逾2億的氣候難民（Climate Refugees），大批市民流離失所，情況都難以想像。

另外，全球氣候危機令地區最高氣温不斷升高，例如意大利就打破歷最高氣溫，48.8度，加拿大錄得近50度的高溫，就連法國巴黎都錄得42.6度，整個歐洲都「愈來愈熱」。雖然各國都有付諸行動，例如歐盟表示會另外投效40億歐元在氣候改善問題上，美國亦重新加入巴黎氣候協議（Paris Agreement），聯手解決問題。各國在氣候問題上無疑正在打一場硬仗，要看會否打勝仗，看來就要再觀察多一段時間，畢竟改善氣候問題都難以立竿見影，靠住各國的自律，甚至放棄某些經濟利益，才能看到成效。

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此時筆者不禁想小肥既歌「12年後沒有冬天」，倘若我們不盡快覺醒，恐怕到時真是要「看着世界快淪亡了，一腳踏入最後日期。」

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