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【誰是球皇】FIFA展出最高能力值球員

環球政經 08:19 2021/09/19

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FIFA 22 將於10月1日正式在PS4, PS5, Xbox One和Xbox Series X|S 等平台公開發售，相信是不少FIFA 迷每年最期待的日子。而遊戲商EA Sports就發布頭22名最高能力值球員，結果似乎有點出乎意料之外。

一如以往，新加盟巴黎聖日耳門的球王美斯（Lionel Messi）連續4年霸佔榜首位置，有93點。對於美斯每季瘋狂的入球助攻記錄，實力是不容置疑的。而其次就是拜仁慕尼黑的神射手利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），他在早前迎戰德甲煞科戰迎戰奧格斯堡時，正式射入個人球季第41球，打破了當年有「轟炸機」稱號的梅拿（Gerard Müller）在1971/72的德甲記錄，可謂「愈老愈勁」，亦打破了兩大球王一直在FIFA中的排名壟斷。

值得關注的是，剛剛回到老家曼聯奧脫福球場就梅開二度的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）跌到第三位，有91點，與迪布尼（Kevin de Bruyne），麥巴比（Kylian Mbappé），尼馬（Neymar）和門將奧比歷克（Jan Oblak）平排。但其實C朗的表演不比利雲度夫斯基遜色。他在效力祖雲達斯時，33場内轟入29球，又在2020年歐洲國家盃勇奪金靴獎。可能FIFA認為C朗已經36歲，體能上不如前兩名球員，但以上都只得是個人推測，看來只有FIFA22才知 C朗跌出頭兩名的原因了。但值得一提的是，C朗的射門能力是FIFA 之冠，有93點。看來FIFA 都認為C朗的射術是無人能及吧。

不論排名有甚麼變化都好，筆者相信FIFA22 中的最多人使用的球隊定會是巴黎聖日耳門，畢竟有全新組合「MMN」供給大家享玩，又有頂尖中堅沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）加盟，一眾機迷都期待已久吧！

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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撰文 : 龍瑞成

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