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【移民留意】英國首席醫療官：12 至 15 歲兒童應接種一劑新冠疫苗

環球政經 08:13 2021/09/19

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有心近來移民英國的香港人要留意，英國目前疫情仍然嚴峻。早前，英國 4 個地區（北愛爾蘭、威爾斯、英格蘭及蘇格蘭）的首席醫療官（Chief Medical Officers）提到，英國應為12至15歲的兒童接種一劑新冠疫苗。其中英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，雖然接種疫苗不是「錦囊妙計」（Silver Bullet），卻是很重要且有用的工具，能減少疫情對學校課堂的影響。其他醫療官解釋為12至 15歲兒童只接種1劑疫苗的原因，指注射疫苗可能會引致一些罕見疾病，例如心肌炎等，而且可能會引致比較輕微的疾病如心悸或胸口痛等問題，但只要接受合適的治療，患者通常很快痊愈。但接種 2 劑疫苗後風險都會提高，固此建議先接種 1劑。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）隨即表示接納首席醫療官建議，為12至15歲兒童應接種疫苗，並希望盡快完成接種。截至9月12日，英國約有480萬人注射新冠疫苗，佔人口比例約 72 個百分比。但當地感染率仍處於高位，相信與當地政府在7月底早已宣布「解封」戴口罩的規定及其他防疫限制，當地市民可以經常進出大型活動，如球賽及音樂會有關，以上月英超聯賽賓福特對阿仙奴為例，就有1.7萬名觀眾，入座率高達九成半。此等活動球迷通常都肩摩轂擊，都莫講保持社交距離。雖然英國政府放寬了防疫的限制，但同時加強疫苗接種率，相信一方面是想不打擾市民的日常生活外，又可阻止疫情加劇。這次疫苗接種計劃擴大至12至15歲兒童，盡快達至「全民接種」，為英國壓遏止疫情蔓延，過回一些正常的生活。

而位於鄰近的法國，截至9月12日，則有約4,900萬人至少一劑疫苗, 佔人口73.8個百分比。接種進度看似不錯，但當地早前提推行的健康通行證（Health Pass）在國內引起大規模示威，大量的人口聚集很難緩和疫情，看來隨疫苗外，其他防疫規則都不能忽視！

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撰文 : 龍瑞成

疫苗 疫情 英國 法國

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