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【能源危機】歐洲陷能源危機 天然氣價格持續上升

環球政經 08:01 2021/09/19

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雖然因環保原因，歐洲國家近年轉型使用再生能源，如太陽能、風能等，天然氣仍然於發電及冬季取暖有重要地位。但今年氣候問題，熱浪侵襲、風力不足，令風力發電產生能源遜於預期。而南歐因持續乾旱，水電發力亦因而減少。產能缺口正常由天然氣填補，但禍不單行，俄羅斯減少出天然氣，以供國內使用，另一個重要入口國美國，颶風破壞了墨西哥灣沿岸石油設施，影響天然氣供應。歐洲國家因而陷入能源危機，天然氣價格急升。

歐洲天然氣價格標準荷蘭TTF天然氣期貨，周三單日升近一成，創歷史新高，周五報65.1歐元。英國天然氣期貨亦創新高，報162.8英鎊。有能源專家指，天然氣價格上漲，規模已超越2008年的油價急升，當年油價曾升至147美元一桶，較現價仍高逾1倍。

天然氣價上升影響所及，令全歐能源價格上升，煤價及碳排放權亦因而向上，再而推升通脹。

歐洲國家亦推出各項設施，如西班牙政府便計劃向能源巨企埋手，逼使他們將利潤回饋消費者。消息傳出後，能源巨企股價應聲大跌，西班牙最大能源集團Iberdrola，股價下跌近6%，至周五報9.35歐元。

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高盛分析指，如今年歐洲的冬季較正常低溫，歐洲將要與亞洲搶奪液化天然氣（LNG）供應，推升亞洲LNG價格，情況將類似今年初。與歐亞兩洲均見寒冬，天然氣價格無可避免幾持續上升。高盛建議用家，如發電廠，盡早對冲天然氣價格升幅。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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撰文 : 龍瑞成

能源危機 天然氣 期貨 歐洲 通脹 亞洲 歐元

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