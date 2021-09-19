  • 29°C
香港時間 : 2021919日 (日) 08:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】IB提供加密貨幣買賣 勢增加需求

股樓投資 07:43 2021/09/19

分享：

加密貨幣愈來愈為大眾所接受，但要買賣仍不是太方便，大部分傳統券商沒有買賣服務，令不少投資者卻步，但美國大型券商盈透證券（IB，IBKR）剛宣布，它將為美國用戶提供買賣4隻加密貨幣服務，分別是Bitcoin、Bitcoin Cash、ETH和Litecoin。

不少投資者其實有興趣投入加密貨幣市場，但因種種原因未能成事，其中一個最大原因，必定是買賣及儲存問題。雖然Coinbase（COIN）、Binance等交易所，在加密貨幣圈中已享負盛名，但要令一般人將大筆金錢轉移到這些公司，心理上始終會有關口，覺得太危險，有被盜取的機會。更遑論自行以冷熱錢包儲存，實在太麻煩。
有見及此，IB開始提供買賣加密貨幣服務，並以較低佣金招倈（只有0.12%至0.18%，遠低於Coinbase的1.5%），令入門變得極為方便，相信可以吸引到新資金流入加密貨幣市場。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

雖然將大筆加密貨幣資產放置在IB，感覺上較安全，但另一方面，儲放貨幣在IB，不能收息，對部分高階投資者而言，加密貨幣收息，是重要回報來源，所以對高階投資者吸引力不大。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 財務自由 美國

上一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】古巴之行 有比較才會產生忌妒和痛苦（1）

下一篇文章

寵營樂　優質營養保健品　促進「毛孩」健康長壽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受
【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關