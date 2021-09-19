【加密貨幣】IB提供加密貨幣買賣 勢增加需求

加密貨幣愈來愈為大眾所接受，但要買賣仍不是太方便，大部分傳統券商沒有買賣服務，令不少投資者卻步，但美國大型券商盈透證券（IB，IBKR）剛宣布，它將為美國用戶提供買賣4隻加密貨幣服務，分別是Bitcoin、Bitcoin Cash、ETH和Litecoin。

不少投資者其實有興趣投入加密貨幣市場，但因種種原因未能成事，其中一個最大原因，必定是買賣及儲存問題。雖然Coinbase（COIN）、Binance等交易所，在加密貨幣圈中已享負盛名，但要令一般人將大筆金錢轉移到這些公司，心理上始終會有關口，覺得太危險，有被盜取的機會。更遑論自行以冷熱錢包儲存，實在太麻煩。

有見及此，IB開始提供買賣加密貨幣服務，並以較低佣金招倈（只有0.12%至0.18%，遠低於Coinbase的1.5%），令入門變得極為方便，相信可以吸引到新資金流入加密貨幣市場。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

雖然將大筆加密貨幣資產放置在IB，感覺上較安全，但另一方面，儲放貨幣在IB，不能收息，對部分高階投資者而言，加密貨幣收息，是重要回報來源，所以對高階投資者吸引力不大。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機