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【求職計劃】香港總商會推「完美求職計劃」 招募現讀本地大學的2至4年級學生 即日起接受報名

理財智慧 20:29 2021/09/18

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香港總商會推出「完美求職計劃」，計劃招募現時就讀本地大學的2至4年級學生，由即日起至10月15日接受合資格人士報名，以幫助大學生為職場做好準備。

【公務員招聘】政府展開6個公務員學位職系招聘工作 提供共271個職位空缺 10月8日截止申請 【下一頁

是次計劃由總商會卓青社策劃，活動分為4個階段，參加者成功入選後，將會在11月開始接受培訓，並於12月至明年1月期間，進行企業參觀活動。1月至3月期間，則有導師進行交流並分享。最後3月將開始比賽，總冠軍能與霍啟山進行1日的「影子學習」（Job Shadowing）、獲得額外1萬元獎金，及獲實習或工作機會等。

【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度 【下一頁

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目前共有7間企業表示支持計劃，當中包括國泰航空、其士國際集團、蘭桂坊控股、萬信電子科技、香港鐵路、日本電氣香港及宏亞按揭證券。根據活動網頁顯示，培訓導師將來自微軟香港、香港管理專業協會和Swanland.AI等企業及機構的管理層。

 

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責任編輯：羅浩濂

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