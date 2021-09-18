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【打疫苗有獎抽】國泰送出25,000張來回機票 航點涵蓋倫敦、巴黎等50多個目的地 10月30日截止登記

理財智慧 19:11 2021/09/18

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香港機場管理局早前推出「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，合共送出5萬張機票，機票分別由HK Express及國泰各送出25,000張，抽獎活動於9月16日至30日期間接受登記。國泰航點涵蓋全球50多個目的地，包括大家耳熟能詳的北京、台北等鄰近地區，亦有阿姆斯特丹、加德滿都等距離相對遠的國家。

是次抽獎活動由香港機場管理局贊助，已接種兩劑疫苗並持有有效香港身份證的人士可於9月16日起，登入國泰官方網站進行登記，而活動設有全球50多個目的地可供獲資格格的人士選擇。得獎者將於10月8日收到電郵通知，而國泰會於10月12日在航空公司的官方網站、《星島日報》及《英文虎報》公布抽獎結果。

參加抽獎步驟:

1. 登入你的會員賬戶: 以你的「亞洲萬里通」或馬可孛羅會登入。如果你未有賬戶，可立即申請以上任何一個賬戶。

2. 填寫表格: 你在會員資料中的姓名會預先填入抽獎登記表格中。請輸入你的香港身份證號碼 (英文字母及首4 個數字)，（例如A1234）並選擇你喜好的航點組別。 

3. 確認已接種疫苗: 確認已完成接種兩劑新冠疫苗。領取獎品時須提供相關證明。 

4. 提交表格:請檢查個人資料並提交表格。

 

【打疫苗有獎抽】HK Express推免費機票大抽獎 送出25,000張飛往14個航點的來回機票 9月16日起接受登記 【下一頁

【網速比拼】全球網速排行榜出爐 澤西島成全球最快 香港下跌7名排第15 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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