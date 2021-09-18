【公務員招聘】政府展開6個公務員學位職系招聘工作 提供共271個職位空缺 10月8日截止申請

政府今日（18日）展開2021至2022年度招聘工作, 當中招聘包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任等, 提供合共271個職位空缺, 申請日期由今日（18日）起至10月8日下午5時，應屆大學畢業生亦可提交申請。

招聘目標詳列如下：

職位 招聘目標人數 政務主任 48 二級行政主任 180 二級助理勞工事務主任 20 二級助理貿易主任 3 二級管理參議主任 10 二級運輸主任 10



上述職位的申請日期由今日(18)至十月八日下午五時。所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考, 現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請。各職位的具體入職要求已經上載至公務員事務局網頁，以及香港特別行政區政府一站通網頁, 而有關政務主任的招聘詳情亦可瀏覽專題網站。



另外, 所有申請上述職位的人士，必須具備以下成績：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級（或同等成績）；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）《基本法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。

再者, 具備所需綜合招聘考試成績（或同等成績）的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月4日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試。申請人可透過網頁下載申請書、向各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓領取，或經網上申請和遞交有關申請。

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責任編輯：羅浩濂