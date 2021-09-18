【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘

▲ 坐擁必需消費＋穩定增長 這隻零售股股息率高達8厘

國際家居零售 （01373） 旗下品種「日本城」為港人熟悉，可能在家樓下或附近已有一間店。作為日常生活消費的零售股、消費券受惠者之一，業績穩健之外，國際家居零售派息一向慷慨，過去派息率逾70%至80%，股息率可高達8厘。受惠（1） 股息率吸引、（2） 股價平穩向上、（3） 業務持續拓展，不妨考慮國際家居零售吸入投資部署中，作為收息之選。

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為慶祝日本城30週年，上財年公司宣布派發特別股息基4.2仙，計及全年股息，合共派24.2元，以周五收市價2.88元計，股息率8.4厘，若不計特別息，全年派息為20仙，股息率亦有7厘。但要留意是，9月27日為除淨日。

另外，公司股價在年初至今已累升13%，近一年則累升27%，處於高位，投資者或者可在除淨後，趁股價回調後部署。

綫上綫下加緊部署

疫情間，日本城為受惠股之一，帶動業績大躍進，截至4月底止全年，盈利按年增68.9%至2.5億元，若不計「保就業」計劃，盈利為1.8億元。國際家居零售主席魏麗霞於今年初表示，會繼續增聘人手，並計劃今年開10至15間店。同時，公司為消費券受惠者之一，皆因市民或會將部份消費券用於日常開支。

另一方面，公司今年與網購平台友和香港展開戰略業務合作，並且加盟登陸foodpanda mall。由此可見，公司綫上及綫下的未來發展規模穩步提升。

公司現時旗下有多個品牌，包括日本城「JHC」、「123 by ELLA」、多來買「$MART」、生活提案「City Life」、新品牌「日記士多」，營運由家居專門店轉型到便利綜合店。

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