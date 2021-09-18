【香港創科】國家財政部香港會計諮詢專家代表團訪問數碼港 了解創科行業最新發展

由國家財政部委聘的財政部香港會計諮詢專家，一行約35人組成代表團，早前到訪數碼港進行交流，了解香港創科行業的最新發展，並聽取多間數碼港社群初創專為會計及財務專業而設的科技方案。

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數碼港主席林家禮表示，第二屆的財政部香港會計諮詢專家上任後短短一個多月，已經組織代表團到訪數碼港，充份顯示香港會計界對數碼科技及會計科技的重視。會計及財務專業採納數碼科技，可以令財務及審計工作更加精準，同時提高效率及透明度，減少時間及成本壓力，提升風險管理及企業管治水平，進一步鞏固香港作為國家國際金融中心、資產管理中心、風險管理中心的地位。他又認為，今次的考察可以讓與會專家，更了解本港初創企業極高水準的數碼科技創新方案，讓會計界為企業客戶提供數碼轉型諮詢以及應用會計科技時有更多選擇。同時，財政部香港會計諮詢專家團隊作為中央政府對國際商業和會計專業環境、標準和法規的智囊，林家禮希望能透過是次交流，向內地的政府部門和企業宣揚香港創科界的優勢及潛能。

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而香港會計諮詢專家協會創會會長趙柏基表示，香港憑藉地理優勢和良好的營商環境，奠定了國際金融、商業貿易等重要的經濟地位。作為保證市場經濟體系能夠良好運營的基礎，會計行業發揮著重要的角色。目前，在國家整體發展的大戰略下，會計以及相關的專業領域人才亦可以發揮關鍵的橋樑和支撐作用，助力香港的企業和青年人更好的融入國家發展大局，開拓和發展新經濟，支持大灣區在金融、科技、貿易、物流等方面的高品質發展。趙柏基希望，未來香港的企業、青年人才和專業人士，能夠有更多的共同合作，抓緊機會，積極融入國家發展大局的同時，努力提升企業和自我價值，並在數字經濟時代，強化綠色及高品質的發展，充分在『雙循環』新發展格局中發揮所長。

是次交流數碼港安排了五間數碼港社群初創，向到訪的會計諮詢專家代表，介紹其數碼科技方案，當中包括開發易於管理的企業監管雲端平台，整合不同國家的監管條例，協助金融機構作出合規決策的RISKflo, 開發專為中小企業而設，將會計程式自動化的OSOME, 利用人工智能（AI）及自然語言處理（NLP）收集及分析網上關於客戶及交易對手的資料，以提升盡責審查效率的iFinGate, 提供端到端打擊貿易型洗錢活動及舞弊監察方案的TESS Asia, 以及提供智能財富管理產品的AQUMON。

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責任編輯：羅浩濂