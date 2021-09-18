【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度

保良局雨川小學請兼職活動助理，時薪80元至110元，申請人需達中五程度，主要負責協助執行星期六學校活動。工作時間為星期六上午9時至下午5時, 每週工作1天, 每天工作2至5小時。

詳情如下：

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申請須知：

求職者可電郵(recruit@plkrps.edu.hk)或郵寄(沙田馬鞍山鞍駿街28號)履歷表給保良局雨川小學。如要索取收集個人資料聲明, 請與洪小姐(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂