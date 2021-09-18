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【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」

股市 13:25 2021/09/18

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許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」

恒大 （03333） 爆發債務危機後，除了各種負面消息四起，恒大內部及高管不為人知的一面亦流出，而曾經為中國首富、主席許家印的喜好習慣最令人好奇。近期網上流傳《恒大集團各級領導客史記錄總表》，其中爆出許家印出行「人到哪電梯控到哪」、在酒店要喝恒大冰泉最新生產批次等，而且，許家印亦非常「識食」，只吃進口水果，有網民嘆待遇有如「帝王級」。

恒大處罰6名高管提前贖回投資產品，要求限期返還，看【下一頁】

圖看許家印的特殊喜好

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文件亦有列出其他高管的習慣，雖然文件真偽不得而知，但不難理解，恒大作為中國最大的地產發展商之一，領導高管出行，衣食住行不能出一點差池，按照級別不同，享受的待遇也不同。

自融資「三道紅綫」出台，恒大問題隨之進一步浮上水面，現時恒大債務到期進入倒數階段，危機一觸即發，許家印風光不再。為了解決恒大財富問題，許家印放話：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」，並聲稱要確保所有到期的產品財富產品儘早全部兌付，「一分錢都不能少」。

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

傳統經濟股 許家印 恒大 港股

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