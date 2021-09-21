【恒大3333】許家公子被爆識飲識食、只飲法國EVIAN水　許家印偏好帝王級酒店待遇

▲ 許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光 網民嘆有如「帝王級待遇」

恒大 （03333） 爆發債務危機後，除了各種負面消息四起，恒大內部及高管不為人知的一面亦流出，而曾經為中國首富、主席許家印的喜好習慣最令人好奇。近期網上流傳《恒大集團各級領導客史記錄總表》，其中爆出許家印出行「人到哪電梯控到哪」、在酒店要喝恒大冰泉最新生產批次等，而且，許家印亦非常「識食」，只吃進口水果，有網民嘆待遇有如「帝王級」。

除了許家印喜歡享受「帝王級待遇」，他兩位兒子相當識飲識食，身任恆大集團副總裁的許智健只抽硬盒中華香煙，冰箱內配灌裝椰汁、阿薩姆奶茶及飲管。

圖看許家公子許智健的特殊喜好

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同樣擔任恆大集團副總裁的另一位許家公子許騰鶴同樣偏好海外品牌，例如不愛恒大冰泉水反而喜歡飲法國EVIAN天然礦泉水，喜歡使用歐舒丹（L'Occitane）洗漱用品、歐萊雅（L'Oréal）護膚品及Gastby 啫喱。

圖看許家公子許騰鶴 Peter Xu的特殊喜好

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圖看許家印的特殊喜好

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文件亦有列出其他高管的習慣，雖然文件真偽不得而知，但不難理解，恒大作為中國最大的地產發展商之一，領導高管出行，衣食住行不能出一點差池，按照級別不同，享受的待遇也不同。

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自融資「三道紅綫」出台，恒大問題隨之進一步浮上水面，現時恒大債務到期進入倒數階段，危機一觸即發，許家印風光不再。為了解決恒大財富問題，許家印放話：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」，並聲稱要確保所有到期的產品財富產品儘早全部兌付，「一分錢都不能少」。

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