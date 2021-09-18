美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡

美軍承認上月底於阿富汗炸錯目標，導致10名平民無辜死亡，包括7名兒童。美國國防部長奧斯汀證實，在空襲中身亡的是一個非牟利組織員工，他對這個可怕的錯誤致歉，將會檢視是否有人需要問責。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）形容是悲慘錯誤（tragic mistake），他會負上全責，並真誠道歉。

美軍8月29日在喀布爾以無人機進行空襲，擊中目標汽車，10人死亡。美軍當時指出，情報人員追蹤涉事汽車長達8小時，發現有人將懷疑爆炸品放入車尾箱，但其後證實是裝了乾淨食水的容器。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周五證實，在空襲中身亡的是一個非牟利組織員工，而非美軍早前所指與極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）旗下IS-K的相關恐怖份子，死者與有關組織全無關係。

該名無辜身亡的員工名為Zamairi Ahmadi，據報他與家人已成功申請撤離阿富汗，可前往美國。爆炸中最年幼死者為其2歲女兒Sumaya。

事發前數日，喀布爾機場外發生自殺式炸彈恐襲，造成超過100名平民及13名美軍死亡。

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責任編輯：嚴智勇