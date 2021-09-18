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【職場招聘】政府招聘6個公務員學位職系　提供合共逾200個職位空缺

科技 12:29 2021/09/18

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（資料圖片）

政府今日（9月18日）展開2021至22年度招聘工作，包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，提供合共逾270個職位空缺。

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招聘目標詳列如下：

職位 招聘目標人數
政務主任 48
二級行政主任 180
二級助理勞工事務主任 20
二級助理貿易主任 3
二級管理參議主任 10
二級運輸主任 10

上述職位的申請日期，由即日至10月8日香港時間下午5時為止。所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考。而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生，也可提交申請。

【美國零售業】美國零售額增長　零售商紛紛為節日做好準備谷銷售

所有申請上述職位的人士，必須具備以下成績：
1. 綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級（或同等成績）；
2. 綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及
3. 《基本法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。

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倘若具備所需綜合招聘考試成績的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月4日舉行的政務主任、行政主任、勞工事務主任、貿易主任、管理參議主任、運輸主任聯合招聘考試。

申請人領取、遞交申請的方法，包括網頁下載申請書、向各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓領取，或經網上申請和遞交。

責任編輯：馬意文

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