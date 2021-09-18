【職場招聘】政府招聘6個公務員學位職系　提供合共逾200個職位空缺

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政府今日（9月18日）展開2021至22年度招聘工作，包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，提供合共逾270個職位空缺。
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招聘目標詳列如下：
|職位
|招聘目標人數
|政務主任
|48
|二級行政主任
|180
|二級助理勞工事務主任
|20
|二級助理貿易主任
|3
|二級管理參議主任
|10
|二級運輸主任
|10
上述職位的申請日期，由即日至10月8日香港時間下午5時為止。所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考。而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生，也可提交申請。
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所有申請上述職位的人士，必須具備以下成績：
1. 綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級（或同等成績）；
2. 綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及
3. 《基本法》測試（學位或專業程度職系）的及格成績。
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倘若具備所需綜合招聘考試成績的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月4日舉行的政務主任、行政主任、勞工事務主任、貿易主任、管理參議主任、運輸主任聯合招聘考試。
申請人領取、遞交申請的方法，包括網頁下載申請書、向各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓領取，或經網上申請和遞交。
責任編輯：馬意文