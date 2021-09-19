英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）

英國政府放寬旅遊限制，只會列出不建議民眾前往的紅色風險地區名單，並容許已完成新冠疫苗接種的永久居民及旅客，入境前毋須進行新冠病毒檢測，入境後也可以價格較低的LFT快速檢測，取代原先要求的PCR核酸檢測。

（第二版新增英國考慮將香港列入境免檢測地區）

上述措施將持續有效至聖誕及新年假期。惟涉及完成疫苗接種的放寬，只適用於英格蘭地區，蘇格蘭政府表示暫時不會跟隨。

首先，英國取消將海外地區的外遊風險，分為紅、黃、綠3個級別的「交通燈系統」，改為只列出紅色地區，即不建議英國民眾前往相關地區，10月4日起生效。

下周三（22日）凌晨4時開始，8個國家將被剔出紅色名單，包括土耳其、巴基斯坦、馬爾代夫、埃及、肯尼亞、斯里蘭卡、阿曼及孟加拉。

其次，為鼓勵年輕民眾接種疫苗，英國容許已完成疫苗接種的英國居民及海外旅客，若果他們並非來自紅色風險地區，入境前毋須進行新冠病毒檢測，入境後也可以價格較低的LFT快速檢測，取代原先要求的PCR核酸檢測。

沒有完成接種疫苗的英國居民及海外旅客，英國將維持他們入境時，需接受兩次收費高昂的PCR核酸檢測的要求。未完成接種疫苗的旅客，更須於政府指定酒店自我隔離最多10日。

不過，已完成接種疫苗的豁免地區名單，並未包括香港，似乎代表已接種兩劑復必泰疫苗的港人，抵達英國時需要進行兩次PCR核酸檢測及隔離10日。

據悉，英國正於香港政府討論相關問題，試圖在10月4日免入境檢測新政策生效前，尋求是否把香港列入免檢測地區。香港特區政府亦承認，保證與英國研究解決方案。

英國駐港副總領事何思婷上周六（18日）在Twitter發文指，香港目前的新冠疫苗接種證明沒有註明出生日期，因此並不合乎英國放寬要求，正與港府商討尋求迅速解決方案。

香港屬於綠色地區名單，意味著來自香港的旅客必須在出發前3天進行新冠病毒檢測，並在入境後翌日再進行測試，若檢測結果呈陰性，則無需隔離。若香港成功列入免檢測地區，入境英國後將完全免隔離檢疫。

港府發言人指，當局正了解情況及積極尋求解決問題方案，食物及衞生局努力疫苗證書註明出生日期，以滿足英國要求。詳細資訊將稍後公布。

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責任編輯：嚴智勇，郭麗明