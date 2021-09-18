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英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠

環球社會熱點 12:21 2021/09/18

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英國政府放寬旅遊限制，只會列出不建議民眾前往的紅色風險地區名單，並容許已完成新冠疫苗接種的永久居民及旅客，入境前毋須進行新冠病毒檢測，入境後也可以價格較低的LFT快速檢測，取代原先要求的PCR核酸檢測。

上述措施將持續有效至聖誕及新年假期。惟涉及完成疫苗接種的放寬，只適用於英格蘭地區，蘇格蘭政府表示暫時不會跟隨。

首先，英國取消將海外地區的外遊風險，分為紅、黃、綠3個級別的「交通燈系統」，改為只列出紅色地區，即不建議英國民眾前往相關地區，10月4日起生效。

下周三（22日）凌晨4時開始，8個國家將被剔出紅色名單，包括土耳其、巴基斯坦、馬爾代夫、埃及、肯尼亞、斯里蘭卡、阿曼及孟加拉。

其次，為鼓勵年輕民眾接種疫苗，英國容許已完成疫苗接種的英國居民及海外旅客，若果他們並非來自紅色風險地區，入境前毋須進行新冠病毒檢測，入境後也可以價格較低的LFT快速檢測，取代原先要求的PCR核酸檢測。

沒有完成接種疫苗的英國居民及海外旅客，英國將維持他們入境時，需接受兩次收費高昂的PCR核酸檢測的要求。未完成接種疫苗的旅客，更須於政府指定酒店自我隔離最多10日。

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責任編輯：嚴智勇

出入境資訊 出入境管制 疫苗 病毒檢測 英國

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