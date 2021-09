【健康保障】AIA推「Health & Wellness 360」成功投保可享3個月保費回贈 為市民提供更多健康服務

友邦香港(1299)宣佈推出「Health & Wellness 360」,從健康管理 (Live Well)、健康保障(Protect Well) 和重拾健康 (Get Well) 三方面,為客戶提供更多健康服務。為鼓勵客戶獲取更全面的健康保障,只要於推廣期內成功投保指定健康保障產品,即可享3個月保費回贈。

友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭表示,AIA作為領導業界的保險公司,已經超越傳統保險,不單只是做理賠,而是更主動為客戶提供更多重要健康服務,成為客戶人生「健康夥伴」。她又指,是次推出的產品配合數碼科技,全方位幫助客戶建立健康生活模式,即使不幸患病,都會主動為客戶提供更多健康服務,進一步提升客戶服務體驗,以實踐「健康長久好生活」。

「Health & Wellness 360」的服務包括了解客戶病徵而作初步評估的「健康小幫手」、與獨立第三方合作推出的「復康管理」及「醫療禮賓服務」、更多元化的「遙距視像醫療服務」以及擴大「出院免找數服務」地域等,全方位照顧大家在預防、保障、治療及康復路上的各種需要。

責任編輯:羅浩濂