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【健康保障】AIA推「Health & Wellness 360」成功投保可享3個月保費回贈 為市民提供更多健康服務

理財智慧 12:24 2021/09/18

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友邦香港(1299)宣佈推出「Health & Wellness 360」，從健康管理 (Live Well)、健康保障(Protect Well) 和重拾健康 (Get Well) 三方面，為客戶提供更多健康服務。為鼓勵客戶獲取更全面的健康保障，只要於推廣期內成功投保指定健康保障產品，即可享3個月保費回贈。

【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車? 【下一頁

友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭表示，AIA作為領導業界的保險公司，已經超越傳統保險，不單只是做理賠，而是更主動為客戶提供更多重要健康服務，成為客戶人生「健康夥伴」。她又指，是次推出的產品配合數碼科技，全方位幫助客戶建立健康生活模式，即使不幸患病，都會主動為客戶提供更多健康服務，進一步提升客戶服務體驗，以實踐「健康長久好生活」。

【中秋好去處】3大中秋燈飾聽日有得睇 維園展示多組繽紛燈飾 6米高迴旋木馬燈飾成打卡點 【下一頁

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「Health & Wellness 360」的服務包括了解客戶病徵而作初步評估的「健康小幫手」、與獨立第三方合作推出的「復康管理」及「醫療禮賓服務」、更多元化的「遙距視像醫療服務」以及擴大「出院免找數服務」地域等，全方位照顧大家在預防、保障、治療及康復路上的各種需要。

 

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責任編輯：羅浩濂

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