【Facebook】Facebook夥香港大學研創新科技及應用　「Tech for Good Initiative」計劃兼辦新課程　培訓新一代人才

▲ Facebook香港與香港大學（港大）宣布，推出「Tech for Good Initiative」計劃。

Facebook香港與香港大學（港大）宣布，推出「Tech for Good Initiative」計劃。Facebook更與港大承諾，「Tech for Good Initiative」將以融入社會、有利可持續發展，以及具包容性的經濟增長方向為大前題，在治理和公共政策上利用人工智能（AI）和大數據，加強制度性科技創新。

香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯表示，港大學生將有機會到Facebook矽谷總部作實地考察。而在「Tech for Good Initiative」計劃下，將會包括人才培訓、學術研究以及相應支援等方面。

【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？ 三星：早已引進120Hz刷新率屏幕

1. 設計新課程

他們共同設計了「人工智能政策實驗室 – 數碼治理的機遇與挑戰」的新課程。該課程由Facebook來自不同領域，包括公共政策、企業可持續性、數據私隱、自動化、錯誤信息、法律和內容規則的專家，以及香港大學社會科學學院的學者授課。

香港大學公共行政管理碩士（MPA）、國際及公共事務碩士（MIPA）可持續領導力及治理碩士（MSocSc SLG）等學生均可修讀該課程。

【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」 真機現身紐約實體店

2. 推出新獎學金

他們將共同推出「Facebook – 香港大學公共政策獎學金」，以支持學生和年青學者，每年開發專注於人工智能（AI）、擴增實境/虛擬現實（AR/VR）、倫理、網絡安全和公共政策相關領域的公共政策研究項目。

「Tech for Good Initiative」將設在香港大學公民社會與治理研究中心，並由Facebook大中華、蒙古、及中亞區總經理陳澍，和香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯一同監督。

【消費優惠】電子消費券即日起發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

3. 發表研究論文

3個系列的研究論文包括科技防護、科技共享及科技治理，將於未來3年發表。作為社區外展計劃的一部分，一項以人工智能為重點的行動研究，將於 2022 年發表。該項目將尋求公民社會的持份者，以及各個社區的成員參與，詳情將在今年年底公佈。

責任編輯：馬意文