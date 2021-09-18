【恒大3333】恒大：處罰6名高管提前贖回投資產品　要求限期返還

▲ 恒大：處罰6名高管提前贖回投資產品 要求限期返還

中國恒大 （03333） 旗下恒大財雷出事後，網上更傳恒大高層提前兌付理財產品，激起數百名「苦主」示威抗議維權，圍堵恒大深圳總部。恒大周六（18日）發公告指，有6名高管提前贖回投資產品，集團高度重視，已要求該等高管將相關款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。

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恒大指，截止今年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

恒大指，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

集團要求恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

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編輯：袁諾曦