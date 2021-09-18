  • 32°C
香港時間 : 2021918日 (六) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大：處罰6名高管提前贖回投資產品　要求限期返還

股市 12:23 2021/09/18

分享：

恒大：處罰6名高管提前贖回投資產品　要求限期返還

中國恒大 （03333） 旗下恒大財雷出事後，網上更傳恒大高層提前兌付理財產品，激起數百名「苦主」示威抗議維權，圍堵恒大深圳總部。恒大周六（18日）發公告指，有6名高管提前贖回投資產品，集團高度重視，已要求該等高管將相關款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。

傳有恒大往來銀行為恒大貸款損失撥備，民行及中信銀行計劃展期，看【下一頁】

圖看恒大債務情況

    點擊圖片放大
    +3
    +2

恒大指，截止今年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恒大財富50筆投資產品。

恒大指，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

集團要求恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恒大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。

相關文章：【恒大3333】胡錫進：恒大破產不會引發金融風暴　國家規範行業時不會投鼠忌器

【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權　持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 恒大 中國恒大（03333）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市跌98點　騰訊ADR回軟 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市跌98點　騰訊ADR回軟 （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市跌98點　騰訊ADR回軟 （不斷更新）
【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？
【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權　持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）
【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權　持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）
【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　
【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　