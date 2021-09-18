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【騰訊700】微信實行首階段 外鏈管理措施

股樓投資 00:25 2021/09/18

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內地科網巨頭騰訊（00700）發布關於《微信外部鏈接內容管理規範》調整的聲明稱，在監管部門的指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，第一階段於周五(17日)起開始執行。騰訊表示，在確保信息安全的前提下，用戶升級最新版本微信後，可以在一對一聊天場景中訪問外部鏈接，為用戶提供自主選擇權。群鏈接因涉及廣大接收方用戶，騰訊將繼續開發功能便於用戶自主個性化選擇。此外，將設立外鏈投訴入口，用戶可以舉報違法違規外鏈。平台將按照相應規則處理，並對外鏈提供平台的管理有效性設立信用分級。

【恒大危機】碧桂園服務承認曾洽購恒大物業 惟作價未達共識   詳情請看【下一頁

工信部上周召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，稱部分互聯網企業對屏蔽網址連接的問題的認識與專項行動的要求還是有一定的差距，會上提出即時通訊軟件的合規標準，要求在17日前各平台必須按標準解除屏蔽。若果限期後仍未處理問題，監管部門不會再約談，將直接啟動處置措施，包括向社會公眾曝光納入重點監管範疇和依法依規下架應用程式，並啟動相關行政處罰。

【長和系】希慎35億元人幣向長實等收購 上海靜安區商業項目  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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