AlipayHK 8月份本地消費總交易額增逾1.1倍

自8月份派發了第一期電子消費券後，市民的消費意慾是否真的大增？AlipayHK表示，在政府消費券及商戶優惠券刺激下，8月份AlipayHK本地消費總交易金額按月增加超過110%，其中最多用戶選擇在門市使用消費券，網上交易成為第二多，公共交通工具升至第三，顯示在優惠或有津貼下，用戶樂意使用二維碼乘車。

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AlipayHK又指，今年以來已有約70萬名AlipayHK用戶曾使用易乘碼乘搭公共交通工具，期望政府盡快推動將交通津貼及長者優惠等涵蓋至電子錢包。

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記者：張以正