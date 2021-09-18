羅致光：本港第四季失業率有望回落 低於4%

勞工及福利局局長羅致光表示，本港最新失業率為4.7%，不過按目前經濟勢頭，預計到今年第四季失業率很大機會會低於4%，相信到明年底或將降至3%。他認為當前經濟情況逐漸好轉，惟仍要視乎外圍疫情對外貿的影響。

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羅致光又指，目前年輕人失業率不算高，在「十四五」規劃下本港行業需要更多元化，發展年輕人較有優勢的文化產業，如體育產業。此外，現時有工作錯配的情況，以致出現有工無人做，有人無工做的情況，當局會加強再培訓工作。

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記者：張以正