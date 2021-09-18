【恒大危機】碧桂園服務承認曾洽購恒大物業 惟作價未達共識

處於財務危機的中國恒大(03333)近期多次傳出有意把旗下物管平台恒大物業(06666)易手，並傳出競購者包括內地大型物管企業碧桂園服務(06098)。碧總經理李長江日前在2021博鰲房地產論壇直播間談及有關傳聞時回應指，集團確實曾接觸恒大物業，但價格沒談攏，未來是否還會恒大物業有合作不存在決定權，但也不排除還會有深度合作。由於憧憬增加賣盤可能性，恒大物業周五炒上12%收報4.6元，收購未成的碧服亦上升3%收報49.85元。

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中國恒大8月時證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括出售恒大汽車（00708）及恒大物業的部分權益。另一間大型物管企業，曾被視為有力收購恒大物業的華潤萬象生活(01209)，其主席李欣上月回應指雖關注恒大物業的放售，惟未獲得正式邀請。

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